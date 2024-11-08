الأحد.. افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي بأكاديمية الفنون

يقام حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، في دورته الثانية برئاسة الدكتورة داليا همام (دورة الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي)، يوم الأحد المقبل 10 نوفمبر الحالي، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، وتقدم الحفل الإعلامية شيماء منصور، وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والرئيس الشرفي للمهرجان، وعدد قيادات وزارات التعليم والثقافة والشباب والرياضة.

ويشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد من رموز الإبداع الفني للطفل من كتّاب وفنانين ومخرجين، وهم: "الفنان القدير رشوان توفيق، ويقدم تكريمه الكاتب محمد بهجت، والفنان القدير أحمد ماهر، الفنان القدير عزت زين، الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، المسرحي الإماراتي خليفة التخلوفة"، وذلك عن مجمل أعمالهم، وتقديرا لمسيرتهم الفنية الكبيرة، وستقدم تكريمهم الفنانة نورهان

وبعد الانتهاء من مراسم حفل يتم تقديم أول عروض المهرجان، وهى مسرحية "لبيب" إنتاج إدارة ناشئة دبا الحصن بالشارقة، دراماتورجية وإخراج محمد ملكاوي، وتدور حول محاولة المخترع "منير" إيجاد علاج لفيروس خطير يهدد العالم، بمساعدة روبوت يدعى "لبيب"، والهدف الرئيسي هو حماية ابنه "وطن" الذي يمثل رمزاً للوطن الإماراتي، مسلطة الضوء على أهمية بقاء العقول النيرة في أوطانها لخدمة مجتمعاتها.

وكان المهرجان قد أعلن في وقت سابق عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ذوي الهمم والتي تكونت من الدكتور شوكت المصري استاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون والفنانة القديرة وفاء الحكيم والدكتور على الجنفدي والإعلامي عبد الحميد السيد والفنان والكاتب جمال عبد الناصر.

وكانت تصفيات مسابقة ذوي الهمم والتي تعد أحد المسارات الهامة ضمن فعاليات الدورة الجديدة، أقيمت يوم 16 أكتوبر الحالي، لاختيار أفضل العروض للمنافسة ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان، وتكونت لجنة مشاهدة عروض ذوي الهمم، من : د. داليا همام، د. أميرة الشوادفي، د.على الجنفدى، ومهندسة الديكور نهاد السيد.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.