بتكلفه ١٧ مليون جنيه.. النعماني يعلن تدشين جهاز القسطرة القلبية والشريانية بسوهاج الجامعي القديم

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه جاري تدشين وتركيب جهاز القسطرة القلبية والشريانية لخدمة مرضي القلب المترددين علي المستشفى الجامعي القديم، ليحل محل الجهاز القديم الذي كان يعمل منذ ٢٠ عاماً مما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

وفي هذا السياق تابع الدكتور حسان النعماني عمليه تدشين الجهاز الجدبد، وذلك في إطار عملية الإحلال والتجديد للأجهزة بالوحدة، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، الدكتور علاء غالب رئيس وحدة القسطرة، والدكتور ياسر كمال أستاذ أمراض القلب، اللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي، الدكتور ياسر عبد الفتاح امين الجامعة المساعد، وذلك بمقر المستشفي القديم.

وقال النعماني أن الجهاز تبلغ تكلفته ١٧ مليون جنيه، وسيخدم مرضي القلب المترددين علي الوحدة بالمستشفى القديم، كما سيساعد ايضاً في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بجانب الجهاز الموجود بالمستشفى الجديد، مما سوف يساهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضي.

وأشار الدكتور مجدي القاضي انه جاري أعمال تركيب الجهاز وتجريبيه استعداداً لبدء تشغيله والعمل به لعلاج المرضى، وذلك بعد أقل من شهر، مضيفاً أن وحده قسطرة القلب تم تشغيلها في عام ٢٠٠٤ وتضم نخبة من الكوادر الطبية المتميزة وتقدم خدماتها لقطاع عريض من مرضي القلب بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور علاء غالب ان جهاز القسطرة الجديد يعد من الأجهزة العالية الكفاءة والتي تتوافق مع المعايير العالمية و الحديثة لقسطرة القلب، مضيفاً انه سيساعد الأطباء في الحصول على تصور واضح للحالات التي تتطلب القسطرة وبطريقة أكثر فعالية وأمان، مما يساعد علي تقديم خدمه طبية وعلاجية متميزة للمرضي المترديدين علي الوحدة.

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