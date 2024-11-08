أوقاف الشرقية تُنظم قافلة دعوية كبرى بمساجد مدينة الصالحية الجديدة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال ، مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان قامت المديرية بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبري بمساجد مدينة الصالحية الجديدة وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث ضمت القافلة بين أعضائها الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة ، والشيخ حازم رشاد عبد الخالق مدير إدارة أوقاف القرين والصالحية الجديدة ، وعدد من علماء جامعة الأزهر الشريف.

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن فعاليات القافلة الدعوية إنطلقت عقب أداء شعائر صلاة الجمعة وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة ، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم ، لافتاً إلى إنطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار إهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف.