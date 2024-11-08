نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية "أيادى مصر" بمناسبة العيد القومي.. صور

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، أحتفالية العيد القومى للأقصر، التي نظمتها وحدة منصة آيادى مصر برئاسة نجوى النوبي، بالتعاون مع كلية الآثار بجامعة الأقصر، وكيان سند شباب الصعيد، بقاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك، وذلك في إطار الاستعدادات لاحتفالات محافظة الأقصر بالعيد القومي وفعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

وفى بداية الحفل، تفقد نائب محافظ الأقصر، معرض الحرف اليدوية والتراثية الذي أقيم على هامش الاحتفالية، وأثنى على شباب العارضين وجودة منتجاتهم، مؤكدا على أن هذه المعارض لا تهدف للربحية فقط بل توفر الاستدامة وذلك عن طريق تطوير مهارات الشباب لتحقيق الازدهار.

نائب المحافظ: منصة أيادي مصرنظمت تدريبات لنحو ٣٠٠ شاب وفتاة خلال مبادرة بداية

وأضاف نائب محافظ الأقصر، أنه من حسن الطالع أن يواكب هذا الاحتفال، استمرار فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان المصرى، مشيراً إلى أن المنصة نظمت خلال مبادرة بداية عدة تدريبات لنحو ٣٠٠ شاب وفتاة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص برئاسة نورا عثمان، وذلك فى مجالات اجتياز المقابلة الشخصية وريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني.

وأكد أبو زيد، على أن هذه الاحتفالية هى نتاج التكامل بين كافة الجهات والقطاعات وهو ما يعود بالإيجاب على أبنائنا فى المجتمع، وأشاد بأعمال وجهود المنصة وشركائها فى توفير فرص تدريبية مناسبة، وتوفير شباب مؤهل وعلى دراية بمتطلبات سوق العمل، مؤكدا على أنه من تلقى التدريب من خلال المنصة لابد وان يستكملها بتدريبات أخرى أكثر تخصصا، مشيراً إلى أنه يرحب بكل الأفكار والرؤى التى تهدف لتطوير المحافظة وخلق فرص عمل.

تضمن الحفل، عدة فقرات فنية قدمها طلاب رياض الأطفال وفرقتي الانشاد الدينى والفنون الشعبية بقصر ثقافة الأقصر، وتلاهم حلقة نقاشية عن اكتشاف مقبرة توت عنخ امون بالأقصر، ثم فقرة رد الجميل لتكريم كل من ساهم فى نجاح عمل الوحدة وتكريم مدربات المنصة، وخريجى برنامج الطريق إلى النخبة وتكريم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية.

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