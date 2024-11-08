بالصور.. ضبط 150 سيارة مخالفة حصيلة 23 حملة بجهاز السرفيس بالجيزة

نظم جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة اليوم الجمعة، حملة رئيسية مكبرة، برئاسة اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس بمعاونة الإدارة العامة لمرور الجيزة على الخطوط الرئيسية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير ومنع الإنتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات ، وتم عمل 23 حملة متفرقة على كافة قطاعات المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 150 مخالفة متنوعة ما بين تقطيع وتغيير خط السير وتحصيل أجرة زيادة بعداد من المناطق منها: "فيصل والعشرين والرماية وآخر فيصل وميدان الجيزة وطريق مصر أسيوط الزراعى والعياط والمنوات والبدرشين والحوامدية وجرزا والمنيب وابوالنمرس وكورنيش النيل والكيت كات".

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافه المخالفات وفقاً للقانون واستمرار الحملات اليومية لضبط منظومة السرفيس وتنظيم الاكمنه الثابتة والمتحركة بشكل دوري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للتعامل مع اي مخالفات.

وتمت الحملات بمتابعة واشراف الرائد فوزى جاد نائب رئيس الجهاز والسادة مساعدين رئيس الجهاز صابر على وحشمت حسن ومحمد العنانى وشريف أبوهميلة ؛ وبمشاركة كلٍ من محمد فاروق المنسق العام لخطوط السير بالجهاز جمال صلاح رئيس قطاع شمال و إبراهيم صلاح رئيس قطاع وسط سعيد قرنى رئيس قطاع غرب ، وليد حمودة رئيس قطاع الهرم و عاطف عبدالله ، ومشرف حملة الجهاز وذلك لمتابعة تعريفة الركوب وتفقد حالة المواقف والتواصل المباشر مع المواطنين.



وجاء ذلك من خلال تنسيقنا مع كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية وبوابة الشكاوى وغرفة العمليات بالمحافظة ومتابعتنا المستمرة لمواقع التواصل الإجتماعى تم رصد عدة شكاوى، منها: "التضرر من وجود موقف عشوائى بميدان الكيت كات ، وتم إزالة الموقف العشوائى ونقله إلى موقف مصنع الثلج الرسمى ، كما وردت أيضاً شكوى مباشرة للواء حازم لاشين رئيس الجهاز بالتضرر من سائق قام بتقطيع خط السير وتحصيل أجرة زيادة وتطاول لفظياً على الركاب، وعلى ضوء الشكوى تم عمل حملة فورية بتعليمات السيد اللواء حازم لاشين رئيس الجهاز بقيادة الرائد فوزى جاد نائب رئيس الجهاز وسعيد قرنى رئيس قطاع غرب ، وتم ضبط وإحضار السيارة في أقل من ساعة على وصول الشكوى وتم احتجازها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد لاشين رئيس الجهاز إن شغلنا الشاغل هو المواطن والعمل بأقصى طاقاتنا لتذليل كافة العقبات والصعوبات التى تواجهه أثناء تنقلاته اليومية لتخفيف العبء عن كاهله.