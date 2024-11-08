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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة البحيرة: المرور على 454 وحدة صحية لمتابعة الانضباط الإداري

الدكتور السيد أحمد
الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في البحيرة
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أكد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، علي تكثيف الجهود لضمان انتظام سير العمل والإنضباط الإداري داخل هذه المنشآت، بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

في إطار توجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حيث تم تنفيذ جهود مكثفة للمرور والمتابعة على عدد 454 وحدة صحية خلال أسبوع واحد.

وأشار وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الجمعة، إلي إنه تم إجراء 2942 مرورًا على الوحدات الصحية المختلفة بالمحافظة، بمشاركة فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية والفرق الإشرافية من الإدارات الصحية المختلفة، والتي تبلغ 16 إدارة صحية.

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