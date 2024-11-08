محافظ أسيوط: تنظيم 10 جلسات تشاور بمركز منفلوط لمناقشة احتياجات المواطنين

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم عقد 10 جلسات تشاور بمركز منفلوط وقراه لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

وأشار المحافظ، إلى انتظام تنفيذ جلسات التشاور بكافة مراكز ومدن المحافظة بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء وحدة التنفيذ لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئياً من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الإقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وأوضح أبوالنصر أن جلسات التشاور التي تم تنفيذها بمركز منفلوط استهدفت قرى بني شقير والعتامنة وبني عديات ونزهة قرار والحواتكة وبني رافع وأم القصور علاوة على جلسة بالمدينة وجلسة متخصصة للسيدات وجلسة مجمعة للمركز ككل وذلك بحضور محمود نجار رئيس المركز وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومسئولي التخطيط ومتابعة الخطة والمشاركة المجتمعية وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلال الجلسات استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2025/2026) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الإهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

وأكد محافظ أسيوط أن جميع مقترحات المواطنين سيتم دراستها لإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن، لافتاً إلى إستمرار عقد جلسات التشاور بجميع مراكز وأحياء المحافظة وفقاً للجدول المعلن مسبقاً منوهاً إلى أن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي.

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