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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل 14 مصابا في حادث سير بالشرقية إلى مستشفي أبو حماد

ارشيفيه
ارشيفيه
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استقبل مستشفي أبو حماد المركزي اليوم، 14 شخصا مصابون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى طريق بلبيس - أبو حماد بناحية كوبرى الشباب وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية، قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ابو حماد يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول 14 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى طريق بلبيس - أبو حماد بناحية كوبرى الشباب بمركز أبو حماد، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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