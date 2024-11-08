الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٢٠ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١ وحتى ٧ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)، كما وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

كما التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعدد من نواب البرلمان خلال الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بحضور بعض قيادات الوزارة لبحث مشكلات وطلبات المواطنين ومشروعات النفع في المحافظات، كذلك أعلن علاء وزير الزراعة، ارتفاع حجم الصادرات الزراعة المصرية إلى 7.1مليون طن بحوالي 4.1 مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما كشف أيضا عن فتح السوق الفيتنامي لأول مرة أمام صادرت مصر من العنب وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري.

فيما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف استعرض خلاله أبرز محطات ورسائل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطوير أنظمة الغذاء في المنطقة العربية خلال زيارته للأردن، كما أصدرت الوزارة، العدد ٢٣ من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر نوفمبر ٢٠٢٤.

ونشرت حملة معاك في الغيط التي أطلقتها وزارة الزراعة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، فيديو بعنوان: " زراعة القمح على مصاطب كله فوايد" لتوعية المزارعين بأهمية زراعة محصول القمح بنظام المصاطب.

بينما افتتح مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال التطبيقات الحديثة في تحليل التغيرات المناخية، كما بدء فريق بحثي من شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء، تنفيذ أنشطة وفعاليات برنامج "الحملة الإرشادية لتدعيم النظم الغذائية المستدامة من الزيوت النباتية بمحافظة جنوب سيناء" بالتنسيق مع الإدارة العامة لمحطات بحوث سيناء .

وأصدر مركز بحوث الصحراء أيضا تقريرا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والارشادية وكذلك القوافل البيطرية في مناطق عملها، كما شارك المركز في معرض "أجري تك" 2024، الذي يُعتبر من أبرز المعارض الزراعية المتخصصة في مصر وحدثاً رائداً في مجال الابتكار والتكنولوجيا الزراعية، كذلك أطلق مشروع تثبيت الكثبان الرملية لمجابهة التغيرات المناخية في واحة سيوة بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء والمركز مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، كما تم توقيع برتوكول تعاون بين محطة بحوث شمال سيناء (الشيخ زويد) التابعة لمركز بحوث الصحراء وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأعلن قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الارز بالمحافظات، بعد انتهاء موسم حصاد المحصول، حيث تم تجميع أكثر من 1.6 مليون طن وإنتاج أكثر من 30 ألف طن أسمدة عضوية، كما واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أعمال المرور والمتابعة الميدانية، لتقديم الدعم الفني للمزارعين بمحافظة الغربية، كذلك نفذت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، خلال شهر أكتوبر الماضي، أكثر من 1600 ندوة ارشادية في مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها أكثر من 25 ألف مزارع.

وأُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريرا بنشاطه خلال شهر أكتوبر الحالى، حيث تم إصدار 1141 ترخيصا لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، كما أصدر مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة تحذيرات وتوصيات هامة للمزارعين، والواجب مراعاتها خلال هذا الفترة، والتي تشهد تقلبات مناخية.

فيما واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، متابعة أعمال الرعاية والحالة الصحية للحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة، والتغذية والمخزون الاستراتيجي منها، كما شاركت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعة التعاقدية بالوزارة في حضور تجربة زراعة محصول الفول الصويا لاول مرة بالتعاون مع شركة الاتحاد للاعلاف والزيوت ومشروع الصالحية التنميه والاستثمار، كذلك أعلنت الوزارة، أنه في إطار مبادرة بداية تم علاج وفحص 1800 رأس مجانا بمنطقة نزلة السمان بالهرم، لدعم المربين وتقديم الرعاية البيطرية للحيوانات بها.

كما أعلن اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية عن طرح تقاوى لبطاطس المستوردة لموسم 24/25 بـ 69500 جنية للطن وذلك لصغار المزارعين، كما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال قطاعاتها الإنتاجية المختلفة إطلاق منافذها المتحركة، المحملة بالسلع الغذائية والمنتجات، إلى المحافظات المختلفة.

ونظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني دورة تدريبية حول تحسين نظم الإنتاج الحيواني والداجني، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، كما استعرض قطاع استصلاح الأراضي جهوده وانشطته خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ في مجالات حماية الأراضي والارشاد والاسمدة والتقنين وتطوير الجمعيات وتطهير المساقى والمراوي، كذلك التقى الدكتور محمد المنسى -رئيس الحجر الزراعي المصري مع وفد رفيع المستوى من الحجر الزراعي الأردني وبحث معه سبل التعاون المشترك وتيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأردن.

وشنت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، من خلال لجانها بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على محلات الاتجار في التقاوي، بمركز ايتاى البارود حيث تم ضبط كميات من لتقاوي المغشوشة، كذلك تم تنفيذ حملة مكثفة خلال شهر أكتوبر 2024 لضبط المخالفات في مجال الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، وشملت الحملة المرور على 1578 محل ومخزن ، وأسفرت عن ضبط 68334 عبوة من المبيدات بمختلف السعات والأحجام.

وقام الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بزيارة لمحافظة بني سويف حيث التقى بالمهندس اسامة عبدالقوى وكيل الوزارة ومدير الإدارة العامة للمكافحة في إطار الاستعداد لموسم الزراعات الشتوية، كما تم خلال هذا الاسبوع تكريم المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية لدوره فى دعم ومساندة قافلة بداية لعام 2024، كما عقد المعمل برنامج تدريبى بعنوان "طرق وتقنيات سحب العينات لتقييم الحدود الميكروبية" لعدد 18 متدرب من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما ألقى أيضا محاضرات فى اجتماعات الجلسات الافتتاحية الافتراضية مع فريق المراجعة من المفوضية الأوروبية والجهات المختصة فى إطار زيارة المراجعة الفنية للجنة المفوضية الأوروبية علي قطاع الحاصلات الزراعية المصدرة الي دول الاتحاد الاوروبي لتقييم النظام الرقابي علي الملوثات الميكروبيولوجية علي بعض المحاصيل، وبلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي ٥٢٠٠ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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