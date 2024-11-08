حملات مكثفة على الأسواق في البحيرة.. صور

يكثف مفتشو مراقبة الأغذية بمحافظة البحيرة، جهودهم في مواجهة معدومي الضمير بين التجار، الذين يعبثون بقوت وصحة الشعب المصري.

وأسفرت حملات التفتيش الدقيقة التي نفذتها عن ضبط كميات هائلة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، حيث تم ضبط 7 أطنان من الترمس منتهي الصلاحية في دمنهور، إلى جانب كشف كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات الجودة المشكوك فيها في مناطق متفرقة من المحافظة كشبراخيت وحوش عيسى.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ خطة متكاملة للمرور والإشراف والتفتيش على جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، بهدف التأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات الصحية المعمول بها، استجابة لتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

من جانبها، نجحت الحملات في ضبط عدد كبير من المخالفات، بما في ذلك ضبط 280 شيكارة منتهية الصلاحية تحتوي على ترمس، وزنة العبوة الواحدة 25 كجم، بإجمالي وزن 7 أطنان.

وكما تم ضبط كمية من منتجات اللحوم في مطعم بدون بيانات معروفة ومجهولة المصدر، مما أثر سلباً على مجموعة من المواطنين.