محافظ أسيوط يستعرض جهود مديرية العمل خلال شهر أكتوبر الماضي

استعرض اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مجهودات مديرية العمل بأسيوط خلال شهر أكتوبر الماضي في مجال التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص حيث قامت المديرية بتعيين 1016 شاباً بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2622، ضمن جهود المحافظة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط في دعمها للشباب والعمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات ثقافة العمل الحر أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات لافتاً إلى منح 1926 شهادة مستوى المهارة و1926 كارنية مزاولة حرفة.

وأضاف المحافظ أن المديرية نفذت 11 ندوة خلال الشهر الماضي في مجال السلامة والصحة المهنية والتوعية والمفاوضة الجماعية وفي مجال التشغيل الخارجي تم تسليم 16 عقد من الوزارة بالإضافة إلى 12 عقد تم استخراجها وتسليمها للمواطنين وتم تعيين 25 من ذوي الهمم ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان، كما تم التفتيش على 80 منشأة في مجال السلامة والصحة والمهنية وتحرير 42 محضر للمنشآت المخالفة والاشتراك في لجان منح التراخيص لعدد 76 منشأة.

وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1253 منشأة يعمل بها عدد 2750 عاملاً وأسفرت عن تحرير 71 محضراً بالإضافة إلى تلقى 11 شكوى في مجال علاقات العمل وتم إحالتها للجنة القضائية وتسويتها جميعها وفي مجال عمل الطفل تم التفتيش على 47 منشأة وتم تحرير 6 محاضر وفي مجال المرأة تم التفتيش على ساعات العمل في 40 منشأة وعدد المنشآت التي تم التفتيش على الراحات الأسبوعية بها بلغ 20 منشأة وفي مجال التدريب المهني تم البدء في تدريب 19 متدربا على صيانة الأجهزة المنزلية والبدء في تدريب 12 مستفيدا على صيانة أجهزة المحمول فضلاً عن الإنتهاء من تدريب 19 مستفيدا على مهنة التفصيل والخياطة والانتهاء من تدريب 12 مستفيدا على صيانة الدش والانتهاء من تدريب 22 مستفيدا على صيانة أجهزة التبريد والتكييف.