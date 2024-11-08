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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بأبوتيج

صيانة الكشافات
صيانة الكشافات
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أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز تعمل على رفع كفاءة منظومة الانارة العامة وإصلاح وصيانة وتركيب الكشافات حيث تمت إنارة وصيانة كشافات الكهرباء بطريق أسيوط/سوهاج وشارع الكاشف وشارع ابو مقار حتى الطريق السريع بإشراف سعد عبد الجيد رئيس قسم الكهرباء ومسئولي إدارة الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج تجنباً لوقوع أي حوادث والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين على أن يتم إنارة باقي الطرق والشوارع بنطاق المركز وفقاً للخطة الموضوعة.

كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته لكافة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى باستمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة لرفع مستوى الإنارة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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