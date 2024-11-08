تقديرا لمجهوداتها الإعلامية.. مهرجان آفاق مسرحية يكرم المغربية هند الصنعاني "صور"

كرمت إدارة مهرجان آفاق مسرحية برئاسة المخرج هشام السنباطي، الإعلامية المغربية هند الصنعاني خلال حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة العاشرة التي تحمل اسم الفنان الراحل نور الشريف، وذلك مساء أمس الخميس، بمركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأ وبرا المصرية وبحضور كوكبة كبيرة من المسرحيين المصريين والعرب.

تُعد الإعلامية المغربية هند الصنعاني إحدى الكفاءات المغربية البارزة المقيمة في مصر، التي تتميز بمساهماتها في تسليط الضوء على قضايا المرأة العربية المهاجرة، من خلال مقالات نشرتها في صحف مصرية ومغربية، إلى جانب الصحافة، حيث قدمت برامج تلفزيونية من أبرزها برنامج "ليلتنا عربية" على قناة مصرية، والذي استضافت من خلاله شخصيات عربية بارزة.

نالت هند الصنعاني العديد من التكريمات وذلك تقديرًا لمجهوداتها الإعلامية ومساهماتها في إثراء المحتوى العربي في المهجر. كما أنها كتبت رواية بعنوان "أحلام من المحيط" تناولت فيها قضايا الزواج المختلط وما يترتب عليه من تحديات اجتماعية وقانونية​​​​​.

كما شهد حفل الختام تكريم سفارة المملكة المغربية بمصر ويمثلها السفير محمد آيت وعلى سفير المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، والنجمة ميمي جمال، والنجم مفيد عاشور، والفنان جلال العشري، والنجمة الليبية خدوجة صبري، والكاتبة المغربية السعدية بن سهيلي، والفنانة العراقية كلوديا حنا، ومن مصر الكاتبة فاطمة ناعوت وشيماء الحشاش، وذلك تقديرا لتلك الجهود على مستوى الاحتراف والهواة.

هذا بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة تحكيم النهائيات، وهم: الدكتور محمد عبدالعزيز، والدكتور أحمد الدله، والناقدة الدكتورة ملحة عبدالله – المملكة العربية السعودية، والفنانة حنان شوقي، والدكتورة فينوس فؤاد، والدكتورة بديعة الراضي، والكاتب علاء الجابر – العراق، والمخرج أسامه مبارك، ويعقب ذلك تكريم لجان تحكيم المرحلة الأولى الدكتور محمد عبدالمنعم، والمخرج عادل بركات، والسينوجراف نهاد السيد، والدكتور أحمد مجدي، والمخرج أيمن غالي، والكاتب أحمد زيدان.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة عقد على ثلاث مراحل الأولى مرحلة المشاهدات، والثانية التصفيات من 1 إلى 18 أكتوبر الماضي بمسرح آفاق، والثالثة مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر الجاري، تحت رعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.