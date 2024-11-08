الكرملين: روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا، لكن أهداف العملية الخاصة تبقى كما هي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة للحوار بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، لكن أهداف عمليتها العسكرية الخاصة تظل كما هي.

وذكرت وكالة تاس الروسية،:" بيسكوف أوضح أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يقل أبدا أن أهداف العملية العسكرية الخاصة قد تغيرت. على العكس، لطالما قال إن الأهداف تظل كما هي".

وأضاف "كل هذا يتعلق بمصالح أمنية لبلدنا، والمصالح الأمنية للشعب الروسي الذي يعيش هناك. لذلك، لم يكن هناك أي حديث عن تغييرات في هذا الشأن".

وأشار بيسكوف أيضا إلى أن "بوتين تحدث مرارا عن الانفتاح على الحوار مع جميع الأطراف المعنية وكل من يمكنه المساهمة في تسوية هذا النزاع".

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الكرملين إنه لا توجد خطط محددة في الوقت الحالي بشأن اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.

وعندما سئل عما إذا كان من الممكن تنظيم مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء المجر بشكل عاجل، أضاف بيسكوف: "يمكن تنظيم أي مكالمة هاتفية إذا لزم الأمر".

