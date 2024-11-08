غدًا.. انطلاق حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"

تنطلق حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" غدا الجمعة ، والتي تستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، بمحافظات أسوان، بنى سويف، قنا، البحيرة، الغربية، أسيوط وسوهاج.



وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة أن الحملة تهدف إلى نشر الرسائل الخاصة بتجريم ختان الاناث، والتوعية بأضراره الصحية والنفسية.. كما سيتم استعراض مبادرات المجلس لحماية المرأة من العنف، وخدمات وحدات المراة الآمنة.

وأضافت انه يسبق تنفيذ الحملة عقد يوم تدريبي يستهدف ميسرات المجلس والشابات المتطوعات لتدريبهن على رسائل الحملة ليشاركن فى التوعية الميدانية، مشيرة الى ان الحملة ستتناول العديد من الرسائل الهامة، والتي تتضمن التركيز على عدد من القضايا المتعلقة بختان الاناث حيث تركز هذه الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان و إزالة ما ارتبط بالأذهان بان إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة.

كما تركز الحملة على نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

سبق الحملة عقد دورات تدريبية بالمحافظات لميسرات المجلس والقيادات الدينية من الأئمة و القساوسة والواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة في التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين في أماكن تجمعاتهم واقامتهم خلال الحملة.