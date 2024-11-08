هجمات عنيفة على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام.. الحكومة الهولندية تدين وتحقيقات موسعة

أصيب عدد من مشجعي كرة القدم إسرائيليين في اشتباكات عنيفة وقعت في أمستردام مساء الخميس، مما دفع الحكومة الهولندية اليوم الجمعة، لإدانة هذه الهجمات ووصفتها بأنها "اعتداءات معادية للسامية على مواطنين إسرائيليين."

وأعلنت الشرطة الهولندية أنها بدأت تحقيقًا موسعًا في عدد من الحوادث العنيفة التي وقعت عقب مباراة الدوري الأوروبي بين فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي وفريق أياكس الهولندي. وأوضحت الشرطة أنه "تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى واعتقال 62 شخصًا حتى الآن."

ووفقًا للسفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، فإن "مئات من مشجعي مكابي تعرضوا لكمين وهجوم في أمستردام." وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية إصابة ما لا يقل عن 10 مواطنين إسرائيليين.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عنفًا استهدف مشجعي مكابي، حيث ظهر أحد الأشخاص يتعرض للركل وهو مستلقٍ على الأرض، بينما يظهر في فيديو آخر رجل يتعرض للضرب مع صرخات "فلسطين حرة" و"من أجل الأطفال." ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من صحة هذه المقاطع حتى الآن.

وقد تصاعدت التوترات قبل المباراة مع تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمشجعي مكابي وهم يهتفون بهتافات معادية للعرب ويمجدون الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة. ولم يتضح توقيت تصوير هذه الفيديوهات.

وأفادت شرطة أمستردام أنها زادت من تواجدها في وسط المدينة ليلة الأربعاء، مشيرة إلى "توترات" في عدة مناطق قبل المباراة بيوم واحد. كما منعت الشرطة اشتباكًا بين مجموعة من سائقي التاكسي وزوار قادمين من الكازينو المجاور في نفس الليلة.

وفي حادث آخر، تمزق علم فلسطيني في وسط أمستردام من قبل مجهولين.

في يوم المباراة، حاول متظاهرون مؤيدون لفلسطين الوصول إلى ملعب يوهان كرويف، رغم أن السلطات المحلية منعتهم من الاحتجاج هناك.

وأوضحت الشرطة أن المشجعين غادروا الملعب بعد فوز أياكس بنتيجة 5-0 دون وقوع حوادث، إلا أن اشتباكات متعددة وقعت في وسط المدينة خلال الليل.

وأعرب رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف عن صدمته من الهجمات المعادية للسامية على المواطنين الإسرائيليين، وقال في تغريدة على منصة X: "هذا غير مقبول تمامًا." وأكد أنه على تواصل مع جميع الأطراف المعنية، وتحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأكيد أن المتورطين سيتم تحديدهم وتقديمهم للعدالة.

من جانبه، شدد نتنياهو على "الأهمية القصوى" لضمان الحكومة الهولندية سلامة جميع الإسرائيليين في هولندا، وأدان الهجمات المخطط لها ضد المواطنين الإسرائيليين وطلب تعزيز الأمن للجالية اليهودية.

ونصح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الإسرائيليين في أمستردام بالبقاء في فنادقهم، وأكد أنه سيتوجه إلى هولندا بعد الهجمات، والتي وصفها بأنها "همجية ومعادية للسامية." كما طالب نظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب بالمساعدة في نقل الإسرائيليين من الفنادق إلى المطار.

وفي بيان من مكتبه، حث نتنياهو السلطات الهولندية على "التحرك بحزم وسرعة ضد المشاغبين وضمان سلامة مواطنينا."