ننشر أسماء حكام مباريات الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية

تبدأ مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية، اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، لتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر.

وتشمل الجولة 6 مباريات، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق مسار أمام إنبي لسفره للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وعليها فقد أعلنت لجنة الحكام للمباريات، وجاء حكام الجولة السادسة كالتالي :

المصري x دجلة 2:30 ملعب المصري الاجتماعي

آية بطوط حكما للساحة ويعاونها كلٌ من نجلاء فتحي مساعد اول وشيماء سمير مساعد ثاني.

بالم هيلز x الجونة 2:30 ملعب الجونة

نورهان سالم حكما للساحة ويعاونها كلا من نورهان سليم مساعد اول ونادين محمد مساعد ثاني.

زد اف سي x اتحاد البسيون 2:30 ملعب زد التجمع

بسملة عبدالمجيد حكما للساحة ويعاونها كلا من نورهان هدية مساعد أول وعبير راشد مساعد ثاني.

الاهلي x الاتحاد 2:30 ملعب الأهلي التجمع

ندي عبدربه حكما للساحة ويعاونها كلا من سارة علاء مساعد اول وصفاء المنسي مساعد ثاني واسماء نصار حكما رابعا.

المقاولون x مودرن سبورت 2:30 ملعب المقاولون

عزة وحيد حكما للساحة ويعاونها كلٌ من هنادي حسن مساعد أول وسمر عاطف مساعد ثاني.