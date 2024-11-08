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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ننشر أسماء حكام مباريات الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية

حكام مباريات كرة
حكام مباريات كرة النسائية
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تبدأ مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية، اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، لتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر.

وتشمل الجولة 6 مباريات، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق مسار أمام إنبي لسفره للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

 

وعليها فقد أعلنت لجنة الحكام للمباريات، وجاء حكام الجولة السادسة كالتالي :

المصري x دجلة 2:30 ملعب المصري الاجتماعي

آية بطوط حكما للساحة ويعاونها كلٌ من نجلاء فتحي مساعد اول وشيماء سمير مساعد ثاني.

 بالم هيلز x الجونة 2:30 ملعب الجونة 

نورهان سالم حكما للساحة ويعاونها كلا من نورهان سليم مساعد اول ونادين محمد مساعد ثاني.

 زد اف سي x اتحاد البسيون 2:30 ملعب زد التجمع 

بسملة عبدالمجيد حكما للساحة ويعاونها كلا من نورهان هدية مساعد أول وعبير راشد مساعد ثاني. 

الاهلي x الاتحاد 2:30 ملعب الأهلي التجمع

 ندي عبدربه حكما للساحة ويعاونها كلا من سارة علاء مساعد اول وصفاء المنسي مساعد ثاني واسماء نصار حكما رابعا.

المقاولون x مودرن سبورت 2:30 ملعب المقاولون 

عزة وحيد حكما للساحة ويعاونها كلٌ من هنادي حسن مساعد أول وسمر عاطف مساعد ثاني.

لجنة الحكام الحكام الدوري المصري للكرة النسائية