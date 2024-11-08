مستشار الرئيس للصحة والوقاية: لم نرصد أي فيروسات أو متحورات كورونا هذا العام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الطب الوقائي لم يرصد أي متحور جديد من كورونا هذا العام.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، أن هذا الفصل هو الأكثر انتشارًا فيه لنزلات للبرد والأعراض الأخرى الناتجة عن الإصابة بالفيروسات التنفسية الكثيرة، لأن هذا الوقت يشهد تغيرا في الفصول وهو موسم بداية الدراسة في الجامعات والمدارس فالطلاب تخرج من الأماكن الدافئة إلى الباردة والتهوية تكون غير جيدة في الأتوبيسات فيحدث انتشار لدور البرد بين الأطفال.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «لا يوجد رصد لأي فيروسات جديدة أو تحورات جديدة من أي أنواع الفيروسات»، مشيرًا إلى أن كورونا هو نوع من أنوع الفيروسات التنفسية التي مرت خلال السنوات الماضية والذي شاهدنا في عام 2020 هو تحور جديد من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن فيروسات كورونا الموجودة حاليًا أصبحت متوطنة كفيروسات تنفسية.