تحرير 38 محضر مخالفات صحية في حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تبين من التقرير الذي قامت أعدته وكيل وزارة الصحة د.سماح جاد، أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية بدائرة مركز و مدينة بني سويف، أسفرت عن تحرير 38 محضرًا لمخالفات.

تضمنت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، عدم حمل العاملين شهادات صحية، بجانب التحفظ على 50 كجم مواد غذائية لتغير خواصها الطبيعية وعدم صالحيتها للاستهلاك الآدمي.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من: د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.