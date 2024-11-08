القومي لحقوق الإنسان يهنئ أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتهنئة للمستشارة أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة، معربًا عن سعادته وفخره بتعيينها في هذا المنصب الهام.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن اختيار المستشارة أمل عمار يعكس الثقة الكبيرة فيما تملكه من خبرات علمية وعملية ودورها الفاعل في تعزيز حقوق المرأة.

واضافت خطاب انها تمتلك خبرة عريضة في مجال حقوق المرأة والعمل القضائي، مما يؤهلها لمواصلة الجهود المتميزة التي بذلتها الدكتورة مايا مرسي نحو تمكين المرأة المصرية ودعمها في مختلف المجالات.

وأكد القومي لحقوق الإنسان، التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بوضع المرأة المصرية.