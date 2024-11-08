محافظ أسوان يتفقد المرسى والممشى السياحي الجديد بقرية فارس بكوم أمبو

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المرسى والممشى السياحى الجديد بقرية فارس بمركز كوم أمبو ، والمقام على مساحة 2700 م2 ، وتم تطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويضم حديقة ومسطحات خضراء ، فضلاً عن مساحات مخصصة للترفية بمواصفات تناسب ذوى الهمم، وساحة للدراجات لإستخدامها فى التنقلات الداخلية لتقليل الإنبعاثات الكربونية ، علاوة على مظلات بمواد صديقة للبيئة ( جريد ) ، والتحكم فى تشغيل أعمدة الإنارة عن بعد بنظام لمبات الليد ، ومسجد، ودورات مياه للرجال والسيدات ، وأماكن مخصصة لعرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية .

وخلال جولته بالمرسى برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الموقع المتميز للمرسى والممشى داخل قرية فارس ، والتى تم إختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة يؤكد تمتعها بالعديد من المقومات والأنشطة غير الملوثة للبيئة منها المحطات الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية فى الظهير الصحراوى للقرية .

القرية تمتلك مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية المخصبة بالأسمدة العضوية

وأوضح المحافظ أن القرية تمتلك مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها بطرق التخصيب بالأسمدة الطبيعية العضوية ، علاوة على نسبة التشجير العالية مما يساهم في توافر بيئة نقية تعد نموذجاً رائعاً للقرى النموذجية بيئياً .

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