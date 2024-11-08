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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد المرسى والممشى السياحي الجديد بقرية فارس بكوم أمبو

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد المرسى والممشى السياحى
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تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المرسى والممشى السياحى الجديد بقرية فارس بمركز كوم أمبو ، والمقام على مساحة 2700 م2 ، وتم تطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويضم حديقة ومسطحات خضراء ، فضلاً عن مساحات مخصصة للترفية بمواصفات تناسب ذوى الهمم، وساحة  للدراجات لإستخدامها فى التنقلات الداخلية لتقليل الإنبعاثات الكربونية ، علاوة على مظلات بمواد صديقة للبيئة ( جريد ) ، والتحكم فى تشغيل أعمدة الإنارة عن بعد بنظام لمبات الليد ، ومسجد، ودورات مياه للرجال والسيدات ، وأماكن مخصصة لعرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية .

وخلال جولته بالمرسى برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الموقع المتميز للمرسى والممشى داخل قرية فارس ، والتى تم إختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة يؤكد تمتعها بالعديد من المقومات والأنشطة غير الملوثة للبيئة منها المحطات الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية فى الظهير الصحراوى للقرية .

القرية تمتلك مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية المخصبة بالأسمدة العضوية

وأوضح المحافظ أن القرية تمتلك مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها بطرق التخصيب بالأسمدة الطبيعية العضوية ، علاوة على نسبة التشجير العالية مما يساهم في توافر بيئة نقية تعد نموذجاً رائعاً للقرى النموذجية بيئياً .

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المرسى والممشى السياحى الجديد قرية فارس بمركز كوم أمبو قرية فارس أخبار محافظة أسوان