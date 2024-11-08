تغيير في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

يحل فريق الزمالك في تمام الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ضيفاً على نظيره سموحة، وذلك على ملعب “استاد برج العرب”، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم "نايل".

ومن المتوقع أن يخوض جوميز اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - وحمزة المثلوثي - وحسام عبدالمجيد - وبنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة - وعبدالله السعيد - وناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - وسيف الدين الجزيري - وشيكابالا.

ويدخل فريق الزمالك وعينه على الثلاث نقاط، بعد الفوز الصعب الذى حققه فى الجولة الأولى على نظيره البنك الأهلي، بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة دراماتيكية، تقدم فيها الأبيض عن طريق ناصر ماهر فى الدقيقة 37، ليتعادل محمد هلال للبنك الأهلي فى الدقيقة الـ 50 من ركلة جزاء.

وبعد ثلاث دقائق يتقدم الزمالك عن طريق ناصر منسى، وفى الدقيقة الـ 76 عاد محمد هلال ليسجل هدف التعادل من ركلة جزاء، والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل عبدالله السعيد هدف الفوز لفريق الزمالك من ضربة جزاء، ليحصد بعدها أبناء ميت عقبة على أول ثلاث نقاط في الدوري هذا الموسم.

وتلعب بطولة الدوري هذا الموسم بشكل استثنائي، حيث ستلعب من دور واحد ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ9 الأولى لخوض بطولة من دور واحد ليتحدد الفائز والمتأهلين للبطولات القارية دوري الأبطال والكونفيدرالية.

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ويسعى البرتغالي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لاستمرار سلسلة الانتصارات، لمصالحة الجماهير بعد خسارة لقب السوبر المصري للأبطال أمام الأهلي في النهائي، والذي جاء بعد ثلاثة أسابيع من فوز الزمالك بلقب بطل السوبر الأفريقي على حساب منافسه التقليدي الأهلي.