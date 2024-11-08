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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مركز الخدمات التكنولوجي ومجمع الخدمات الصناعية بقرية فارس

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد المركز التكنولوجي بقرية فارس
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اطمأن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال جولته الميدانية لعدد من المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بقرية فارس بكوم أمبو على منظومة العمل داخل مجمع الخدمات التكنولوجى ، ومستوى الأداء لتقديم 6 خدمات خاصة بالشهر العقارى والبريد والتضامن الإجتماعى ، والتموين والسجل المدنى ، والوحدة المحلية.

وتم إقامة المجمع على مساحة 650 م2 ، وبتكلفة 10 ملايين جنيه من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.

مشروع مجمع الخدمات الصناعية بفارس

وعقب ذلك قام محافظ أسوان برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية بتفقد مشروع مجمع الخدمات الصناعية بفارس، والمقام على مساحة 800 م2 ، وتم تنفيذه بواسطة هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح بتكلفة 16 مليون جنيه ، ويضم 13 ورشة حرفية منها 8 ورش مخصصة للسيدات ، و 5 ورش مخصصة للرجال .

ويهدف إنشاء المجمع إلى تنفيذ مشروعات إنتاجية لأصحاب المهارات الإبداعية والابتكارية والمشغولات اليدوية والتعبئة والتغليف، وغيرها من المشروعات الأخرى، والمجمع مدعم بمنظومة للمطافئ.

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