المنظمات الأهلية الفلسطينية: توثيق أكثر من 35 ألف طفل يتيم في قطاع غزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن هناك 35 ألفا و500 طفل يتيم تم توثيقهم رسميا في قطاع غزة.. مضيفا أن القطاع يشهد المرحلة الأخطر من العدوان الإسرائيلي في ظل التصعيد المستمر وتنامي خطورة الأوضاع الإنسانية على كافة المستويات.

وأوضح الشوا - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة - أن هناك خطورة بالغة على حياة الأطفال الذين لا يزالون محتجزين ومحاصرين في شمال قطاع غزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل ووقف إمدادات الغذاء والدواء والمياه.

وأشار إلى أن الاحتلال منع طواقم وزارة الصحة الفلسطينية و"اليونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية، من الوصول بلقاحات التطعيم ضد شلل الأطفال لهؤلاء الأطفال الذين يعانون من المجاعة والمرض.. مطالبا بضرورة مواصلة كل الجهود من أجل رفع الحصار عن شمال قطاع غزة ووقف العدوان بكل أشكاله وإدخال كل المساعدات بشكل سريع لإغاثة المدنيين.

وندد الشوا بالواقع الإنساني المتردي على كافة المستويات، الذي يعيشه الأطفال في قطاع غزة.. داعيا المجتمع الدولي أن يعمل باتجاه حماية الأطفال من الاحتلال الإسرائيلي وتوفير كل مقومات الحياة ولا سيما قضية التعليم التي حرمهم الاحتلال منها.

