محافظ أسوان يتفقد محطة معالجة صرف صحي فارس بتكلفة 169 مليون جنيه

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وقد تفقد الدكتور إسماعيل كمال برفقه اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، وشوقى مصطفى رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مشروع محطة معالجة صرف صحى فارس بتكلفة تقديرية 169 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97 % للأعمال المدنية، و88 % للأعمال الكهروميكانيكية .

يضم المشروع فى مكوناته المدخل والمصافى وأحواض الترسيب الإبتدائى والنهائى والتهوية والتركيز والتجفيف ، وخط السيب .

دخول المحطة للخدمة والتشغيل التجريبى بنهاية العام الحالى

ومن المقرر دخول المحطة للخدمة والتشغيل التجريبى بنهاية العام الحالى، مؤكداً على أننا نهدف من هذه الجولات الوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات من أجل تسليم هذه المشروعات ، وليجنى المواطن الأسوانى ثمار الجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

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