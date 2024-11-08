الليلة.. الزمالك يبحث عن تعديل الأخطاء أمام سموحة

تتجه أنظار عشاق الفريق الأبيض، فى تمام الخامسة من مساء اليوم الجمعة، نحو ملعب "استاد برج العرب"، عندما يحل الفريق الأول بالزمالك، ضيفًا على نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم "نايل".

ويدخل فريق الزمالك وعينه على الثلاث نقاط، بعد الفوز الصعب الذى حققه فى الجولة الأولى على نظيره البنك الأهلي، بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة دراماتيكية، تقدم فيها الأبيض عن طريق ناصر ماهر فى الدقيقة 37، ليتعادل محمد هلال للبنك الأهلي فى الدقيقة الـ 50 من ركلة جزاء.

وبعد ثلاث دقائق يتقدم الزمالك عن طريق ناصر منسى، وفى الدقيقة الـ 76 عاد محمد هلال ليسجل هدف التعادل من ركلة جزاء، والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل عبدالله السعيد هدف الفوز لفريق الزمالك من ضربة جزاء، ليحصد بعدها أبناء ميت عقبة على أول ثلاث نقاط في الدوري هذا الموسم.

وتلعب بطولة الدوري هذا الموسم بشكل استثنائي، حيث ستلعب من دور واحد ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ9 الأولى لخوض بطولة من دور واحد ليتحدد الفائز والمتأهلين للبطولات القارية دوري الأبطال والكونفيدرالية.

جوميز يطمئن من الدكتور محمد أسامة على حالة اللاعبين المصابين

ويسعى البرتغالي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لاستمرار سلسلة الانتصارات، لمصالحة الجماهير بعد خسارة لقب السوبر المصري للأبطال أمام الأهلي في النهائي، والذي جاء بعد ثلاثة أسابيع من فوز الزمالك بلقب بطل السوبر الأفريقي على حساب منافسه التقليدي الأهلي.

واستعد جوميز لتلك المباراة بالمواجهة الودية التى خاضها أمام نادى الشمس، والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية، والتي عمل فيها على تصحيح أوضاع وأخطاء مباراة البنك الأهلي.

والتى جاءت أهداف تلك المواجهة كلها من خطط فنية عمل جوميز على تطبيقها، فمثلاً تمكن جيفرسون كوستا من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52 بعدما تلقى عرضية من ركلة ركنية سددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

والهدف الثاني جاء عن طريق حسام أشرف في الدقيقة 63، عندما عمل على تطبيق فقرة التسديدات من خارج منطقة الجزاء، وذلك عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعقد جوميز جلسة مع الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، والعائدين من الإصابة ومدى جاهزية الجميع من الناحية الطبية لتلك المباراة.

وشرح جوميز بعض الجوانب الخططية للاعبين ومنحهم تعليمات خاصة قبل بدء الفقرات الفنية والتقسيمة، لتطبيقها خلال تلك المباراة.

أحمد سامى يسعى لاستغلال الانطلاقة القوية أمام الحرس

على الجانب الآخر؛ يسعى فريق سموحة لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير على الوافد الجديد للدوري الممتاز هذا الموسم، فريق حرس الحدود، بثلاثة أهداف لهدف، والتي جاءت عن طريق محمود صابر عبد المحسن فى الدقيقة الـ 34، وفى الدقيقة الـ 45، سجل عبد الكبير الوادي هدف التعزيز فى الدقيقة الـ 45.

بينما قلص محمد أشرف لصالح حرس الحدود، النتيجة بهدف من ضربة جزاء جاء في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للشوط الأول من ضربة جزاء، بينما جاء هدف تأكيد الفوز لسموحة عن طريق اللاعب حسام حسن فى أول دقيقة من بداية الشوط الثاني.

بينما يحاول أحمد سامي المدير الفني لسموحه استغلال نشوة الفوز الأول في الدوري، على حساب الوافد الجديد حرس الحدود، والمضي قدما في تحيق النتائج الإيجابية، في انطلاقة الدوري في إطلالته الجديدة.