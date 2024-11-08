عبير فوزي رئيس تحكيم مسابقة الطفل بالدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، تولي الدكتورة عبير فوزي رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الطفل والنشء، خلال فاعليات الدورة التاسعة من المهرجان، نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها الدكتور محمد عبدالمعطي، وتضم اللجنة كذلك الفنان عادل شمس من البحرين، والسينوغراف جين يونج يون من كوريا الجنوبية، د. كاملة الهنائي من سلطنة عمان.

وأعربت الدكتورة عبير فوزي، عن سعادتها قائلة: تشرفت باختياري رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة الطفل والنشء، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها أن هذا المهرجان فريد من نوعه في مصر، حيث إنه موجه للشباب بشكل خاص ويقام في مدينة شرم الشيخ بعيدا عن العاصمة، وأيضًا لأنني عاصرت تطور هذا المهرجان في كل دوراته السابقة ولمست عن قرب تطوره وتطور مسابقاته وفعالياته، بالإضافة لمشاركتي مع زملائي الأجلاء في مسابقة وليدة هذا العام تقام لأول مرة بالمهرجان، فهو شرف كبير وأتمنى التوفيق لكل القائمين على المهرجان.

ويشار إلى أن الدكتورة عبير فوزي هي أستاذ مساعد ورئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، كما أنها مدربة تمثيل ومخرجة لعدد من المسرحيات، فقد شاركت في التمثيل بمسرحية "بالعربي الفصيح" من إخراج محمد صبحي، ومسرحية "الكابوس" من إخراج محسن حلمي، ومسرحية "الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبدالمنعم، وأخرجت كذلك عدد من المسرحيات منها: "الراكبون إلى البحر، قصة حديقة الحيوان، إعصار، العائلة الحزينة".

تولت فوزي عدة مناصب منها: نائب رئيس المهرجان النسوي الذي يعد أول مهرجان من نوعه في مصر، وكذلك كانت عضو لجنة مشاهدة بالدورة الثالثة والرابعة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ورئيس لجنة إختيار شخصية العام بالدورة الخامسة من المهرجان، وكانت عضوًا بلجنة تحكيم المهرجان العربي بالمعهد العالي للفنون المسرحية لعام 2023.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 ويستمر حتي 20 نوفمبر الجاري، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.