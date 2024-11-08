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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عاطل تعدى على سيدة بالسب بأحد شوارع مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على سيدة بالسب وإلقاء مخلفات على سيارتها بمدينة نصر ، وضبط مرتكب الواقعة تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق (تيك توك) بشأن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها بالسب وإلقاء مخلفات على السيارة خاصتها. 

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من الشاكية مقيمة بدائرة القسم بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعرض لها والتعدى عليها بالسب ، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المذكور (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لتعدى الشاكية عليه بالسب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على عاطل تعدي سيدة بالسب بأحد شوارع مدينة