معرض فن تشكيلي لذوي الهمم ضمن أنشطة الثقافة بالغربية

شهد متحف طنطا بمحافظة الغربية، عددا من الفعاليات الفنية، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع جامعة طنطا، فى إطار التعاون بين وزارات الثقافة، والسياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، وتفقد الحضور جناح معرض الفن التشكيلي "بداية طريق 3" لعدد من مواهب ذوي الهمم بمحافظة الغربية، بجانب معرض فني لمنتجات الورش الفنية التي اقامتها قصور الثقافة، ومن بينها: صناعة الجلود، والرسم على الزجاج، وصناعة الإكسسوارات والحلي، ومنتجات الكروشيه.

هذا وشهدت الفعاليات عرض مسرح العرائس الذي استعرض أشهر ملوك مصر القديمة، وقدمت المواهب الصغيرة والشابة بمحافظة الغربية باقة من الفقرات الفنية في العزف الموسيقي والإلقاء الشعري والغناء والابتهالات والأناشيد الدينية، ومن بين المواهب نورسين أمين، بسملة عبد الفتاح، سارة قمر الدولة، دينا حامد، إبراهيم عطا، حنين شكر، فريدة عادل، آيه أبو العلا، وناريمان الحويحي.

حضر الفعاليات وائل شاهين، مدير عام الثقافة بالغربية، د. عماد بدير مدير متحف طنطا، ونجلاء نصر الدين، مدير قصر ثقافة طنطا، ولفيف من المهتمين بالشأن الثقافي والفني بالمحافظة.

واختتمت فعاليات اليوم التي نفذت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، بتوزيع شهادات التكريم والتميز على المشاركين.

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