أشرف سنجر: أمريكا في حالة ارتباك.. وترامب قد يوقف الحرب في غزة ولبنان

الجمعة 08/نوفمبر/2024 - 12:45 م

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ارتباك من قبل الانتخابات الأمريكية وازدادت ارتباكًا بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا لأمريكا، مشيرًا إلى أن 79 % من اليهود الأمريكيين صوتوا لكامالا هاريس، لأن اليهود الأمريكيين كان لديهم رغبة في تولي هاريس الرئاسة الأمريكية حتى تقود وقف إطلاق النار ووقف الحرب في الشرق الأوسط باعتبار أن ما تمثله الحكومة الإسرائيلية لا يمثل اليهود الأمريكيين.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أكثر من 100 مليون مواطن أمريكي لم يشتركوا في الانتخابات، وهذا رقم كبير للغاية ويسبب قلقًا لدونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هناك جزء كبير من الأمريكيين، لن يكونوا مرحبين بكل السياسات التي سيتبعها ترامب.

وتابع: «ترامب قدم وعودا انتخابية مهمة في حملته كان أهمها أنه هدفه الأساسي هو وقف الحرب في غزة ولبنان وفي أوكرانيا»، لافتًا إلى أن وقف الحرب في أوكرانيا شيء صعب، لأن الأمريكيين يرون أنها حرب تخص أمريكا بشكل كبير ومن الممكن أن يقوم ترامب بوقف الحرب في غزة ولبنان.