سقوط 5 شهداء جراء غارتين إسرائيليتين على كفرتبنيت وزبدين جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن العدوان الجوي الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة كفرتبنيت بجنوب لبنان صباح اليوم الجمعة أدى إلى سقوط شهيدين لبنانيين اثنين بعدما استهدفهما طيران الاحتلال بغارة على مبنى على الطريق العام للبلدة، والذي دمر بالكامل أيضا.

كما سقط 3 شهداء لبنانيون آخرون (أب وابنيه) جراء مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبيل منتصف الليلة الماضية في بلدة زبدين، وذلك عندما استهدف طيران الاحتلال بغارة جوية شقتهم داخل مبنى قرب مدرسة زبدين الرسمية، ودمرها.

وفي مرجعيون، انطلقت البعثة الدولية للصليب الأحمر و"اليونيفيل" وجرافات محلية، لاستكمال انتشال جثامين الشهداء الذين سقطوا في مجزرة الخيام.

وتعرضت قرابة الثانية من بعد منتصف الليل، بلدة كونين لغارة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وقرابة الثالثة والنصف فجرا، أغار طيران الاحتلال على بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، وترافق ذلك، مع قصف مدفعي إسرائيلي متقطع، طال بلدات حانين وكونين والطيري.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مستوطنة كريات شمونة، صباح اليوم الجمعة، بدفعة صاروخية‏.

