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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. حريق ضخم يلتهم كافية بنادي المعلمين بالإسكندرية

حريق نادي المعلمين
حريق نادي المعلمين بالإسكندرية
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نشب فجر اليوم الجمعة 8 نوفمبر حريق ضخم بنادي نقابة المعلمين بمنطقة سيدي جابر على طريق كورنيش الإسكندرية، وسط تواجد لقوات الحماية المدنية وسيارات المطافئ والإسعاف.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحريق ضخم شهده كورنيش الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم بنادي المعلمين، وتسبب الحريق في التهام قاعة أفراح والكافيه المطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية من دون وقوع إصابات، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية المختصة بنشوب حريق داخل أحد الكافيهات بالقرب من نادي المعلمين.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونجحوا في السيطرة على النيران بعد الدفع بسيارات الإطفاء.

وتجري الان التحقيقات حول أسباب اندلاع النيران داخل الكافيه، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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