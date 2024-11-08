اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا ورياح علي القاهرة والوجه البحرى

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة ، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم الجمعة ، امطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وتمتد خفيفة الي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى علي فترات متقطعة.

وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 28 للعظمي والصغرى 15 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمي والصغري 17 درجة .