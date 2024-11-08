فحوصات طبية لثلاثي الأهلي بعد الإصابة في مباراة زد

يخضع ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى رامي ربيعه وإمام عاشور وحسين الشحات لفحوصات طبية بمعرفة الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادي للوقوف على حجم الإصابة.



وتعرض الثلاثي لإصابات عضلية خلال مباراة الأهلي وزد امس في الدوري الممتاز.

وتعرض إمام عاشور وحسين الشحات ورامى ربيعة للإصابة خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي وزد ولم يتمكنوا من استكمال المباراة.



ومنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق اللاعبين راحة لمدة أسبوع بسبب فترة التوقف الدولي وسافر الي بلاده لقضاء إجازة قصيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

الأهلي يهزم زد

حقق فريق الاهلى فوزًا مهمًا على فريق زد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة العاشرة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من عمر كمال عبد الواحد، ليحولها بتسديدة أرضية قوية إلى شباك علي لطفي حارس مرمى زد.