تعرف على فوائد وأهمية تناول الشاي الأخضر يوميًا على الجسم

يعد الشاي الأخضر علاج طبيعي للعديد من الفوائد سواء لعلاج صحة البشرة والجلد والجهاز الهضمي و الكبد الدهني ومن الفوائد الصحية الأخرى التي يقدمها هذا المشروب، وأصبح الشاي الأخضر مشروبًا رائعًا، كما يعتبر أغلب الأشخاص هذا المشروب فعالا جدا لفقدان الوزن.

يعتقد الخبراء أنه يحفز الجهاز الهضمي من خلال معدل التمثيل الغذائي؛ لذلك يفضل بتناول هذا المشروب الصحي باستمرار، وهناك تساؤل عن الاستهلاك الصحيح للشاي الأخضر، و تأثيره على الصحة عند شربه يوميا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يرتكب أغلب الناس عدة أخطاء دون انتباه أثناء شرب الشاي الأخضر.. وفيما يلى.. بعض الأخطاء الشائعة والنصائح المهمة لتناول الشاى الأخضر دون الإضرار بصحتك:

- ينصح الخبراء بتناوله فى فصل الشتاء، ولكن مع الحرص عدم الاسراف ، بحد أقصى كوبين يوميا.

- يجب عدم الإفراط في تناول الشاي الأخضر في الصيف فقد يؤدي إلى نزيف الأنف أو آثار جانبية أخرى لدى بعض الأشخاص، لذلك يجب عدم الإفراط فيه، حيث يستهلك البعض أكوابًا متعددة على أمل الحصول على فوائد إضافية، لكن هذا قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

- عدم خلط الشاي الاخضر مع مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين، حيث يشرب الكثير من الناس الشاي أو القهوة مع الشاي الأخضر طوال اليوم، وهو ما يعتبره الخبراء خطأ كبير ، وقد تضر هذه العادة بجسمك بدلا من أن تفيده.

- تجنبه إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الحموضة، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من عسر الهضم، فإن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يزيد من حالتك سوءًا.

فوائد تناول الشاى الأخضر

ويقول الخبراء إنه عند تناول الشاي الأخضر، فإن أكبر فائدة قد يحققها هي خفض الوزن، وذلك من خلال تحفيز عملية التمثيل الغذائي بما يفيد صحة الجهاز الهضمي.

يعتقد الخبراء أن شرب الشاي الأخضر يوميا لمدة شهر، يمكن أن يكون له نتائج إيجابية على صحة بشرتك، ويعزز تناغم لون البشرة، ويجعلها تبدو أكثر صحة وإشراقة.

يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في التحكم في مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، يجب على مرضى السكري دمج الشاي الأخضر في روتينهم فقط بناءا على نصيحة الطبيب.