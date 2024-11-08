محافظ الأقصر يؤكد تسخير كل الجهود لتسهيل أعمال مبادرة "ظواهر"

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدا من ممثلى مبادرة "ظواهر" بمحافظة الأقصر ضم كلاً من المهندس أبو الحجاج رمضان ومصطفى الناظر، ودكتور عبدالله ياسين، لبحث أهم فعاليات المبادرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى.

محافظ الأقصر يبحث فعاليات مبادرة "ظواهر"

ورحب محافظ الأقصر بفكرة المبادرة، مشيداً بعناصر عمل المبادرة والتى على رأسها التسامح والوعي المجتمعي والتعاون، خاصة وأن المبادرة هي نتاج لشباب اقصري على وعي كامل بالمتطلبات الواقعية للمجتمع الأقصرى.

وأكد عمارة، خلال اللقاء، على تسخير كافة الجهود داخل المحافظة وتعاون كافة الجهات المنوطة لتسهيل أعمال المبادرة وتحقيق أهدافها، موجهاً بضرورة العمل على العديد من الظواهر السلبية في المجتمع والحد منها كسوء استخدام الدراجات النارية والتنمر والتعامل الحسن مع السياح وغيرها من الظواهر التى تنعكس بالسلب على الهوية البصرية الحضارية للمحافظة، إلى جانب أهمية تكثيف اللقاءات التوعوية للمجتمع الأقصري بكافة فئاته وطبقاته المجتمعية.

ويذكر أن محافظة الأقصر كانت قد دشنت مبادرة "ظواهر"، لبدء خطة شاملة لمواجهة الظواهر والسلوكيات السلبية بشوارع محافظة الأقصر، من خلال العمل على محورين رئيسيين وهما (الوعي والمسئولية المجتمعية) للارتقاء بالفكر الشبابي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية.

وفد مبادرة ظواهر (4)

وفد مبادرة ظواهر (1)

وفد مبادرة ظواهر (2)