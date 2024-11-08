بالصور.. محافظ مطروح يتابع جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة وسحب مياه الأمطار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وتمركز سيارات ومعدات الجهات المعنية ببعض المناطق لتجمعات مياه الأمطار.

حيث شهدت عددا من مدن المحافظة أمطار غزيرة ومتوسطة وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة.

نائب محافظ مطروح يتابع ميدانيا رفع مياه الأمطار

ففى مدينة مرسى مطروح، تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في التعامل مع تراكمات مياه الأمطار بالسيارات والمعدات والأدوات المستخدمة في عمليات شفط وتصريف مياه الأمطار والإجراءات الاحترازية لمواجهة الظروف الجوية، وإزالة تجمعات المياه في عدد شوارع وأحياء المدينة، يرافقه محمد خضر مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة للعلاقات العامة والاعلام والأزمات، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح.

كما قامت فرق الطوارئ لمركز مدينة مرسى مطروح بالتمركز في عدد من مناطق تراكمات المياه بأفراد وسيارات ومعدات سحب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية وعلى طول الطريق الساحلى، مع متابعة الاستجابة لاستغاثات سحب وتراكمات المياه من عدة مناطق متفرقة.

قطاع كهرباء مطروح يتلقى بلاغات المواطنين

وتابع قطاع الكهرباء بمطروح بلاغات المواطنين مع العمل على استقرار التيار الكهربائي وإصلاح عدد من الأعطال.

كما استمرت جهود مراكز مدن المحافظة في إزالة تراكمات المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية ومتابعة جهود إزالة المياه بالمعدات والأفراد بعدد من المناطق إزالة تراكمات مياه الأمطار بالشوارع والميادين لتيسير حركة السيارات والمواطنين، مع مرور سيارة الرصد الميداني لمركز السيطرة لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار تأهب جميع الأجهزة المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والحماية المدنية والمرور الميدانى لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار من جميع المناطق خاصة نقاط تجمعات المياه لتيسير حركة السيارات والمواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

محافظ مطروح يتابع جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة وسحب مياه الأمطار

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