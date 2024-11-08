ads
الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

14 ديسمبر.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي الهيكل الإداري للإخوان

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان" وذلك بجلسة ١٤ ديسمبر.

 ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي وقيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

ديسمبر الجنايات تستكمل محاكمة متهمي الهيكل الاداري