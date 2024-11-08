TUI العالمية: جلبنا لمصر مليون سائح خلال الفترة الماضية.. وإطلاق فندق عائم الشهر الجاري

واصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية التي يعقدها، حيث التقى برؤساء ومسئولي عدد من كبرى منظمي الرحلات من الأسواق المستهدفة من بينهم مجموعة Alpi Tour World الإيطالية، إحدى أهم المجموعات الأوروبية العاملة في صناعة السياحة، ومجموعة TUI العالمية التي تعد من أكبر منظمي الرحلات السياحية في العالم ومن أكبر شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة لمصر، ومنظم الرحلات Odeon Tours، والوفود المرافقة لهم.

وقد حضر هذه اللقاءات، السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن المشرف على المكتب السياحي في لندن والأسواق التابعة لها والمشرف المالي على السوق الصيني والأسواق التابعة لها، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.

واستهل الوزير هذه اللقاءات، بالتأكيد على أهمية العمل على تنمية الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق التقليدية وكذلك الجديدة والواعدة، لافتاً إلى أن سياسة الوزارة الترويجية خلال الفترة القادمة تعتمد بصورة أكثر على التسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مما يساهم في استهداف شرائح أكثر ومختلفة من الدول المستهدفة.

وتناول لقاء الوزير بمجموعة Alpi Tour World الحديث عن ربط ودمج منتجي السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية، من خلال تنظيم برامج سياحية تجمع بين الغردقة والأقصر، والساحل الشمالي وسيوة.

كما أوضح مسئولو المجموعة أن هناك زيادة في حجم الحجوزات على المقصد السياحي المصري من الأسواق المستهدفة.

وأكد مسئولو مجموعة TUI على أن المقصد السياحي المصري يعد من أهم خمس أسواق سياحية تعمل بها الشركة، حيث أن الشركة جلبت إلى مصر مليون سائح خلال الفترة الماضية كما أنهم سيقوموا بإطلاق وتشغيل فندق عائم جديد للمجموعة في النيل خلال الشهر الجاري.

