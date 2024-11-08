حظر سفر جميع أفراد جيش الاحتلال إلى هولندا

أفادت وكالة رويترز بأن جيش الاحتلال حظر سفر جميع أفراد الجيش إلى هولندا حتى إشعار آخر.

وتعرض عدد من المشجعين الإسرائيليين لحوادث عنف في أمستردام، ليلة الجمعة، بعدما توافدوا إلى العاصمة الهولندية لحضور مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي.

من جانبه، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنه أُبلغ بتفاصيل "حادث عنيف للغاية" استهدف مواطنين إسرائيليين في أمستردام.

وذكرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أن وزير الخارجية الجديد جدعون ساعر سيتوجه فورًا في زيارة رسمية إلى هولندا، عقب الهجوم على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فخلال الزيارة، يلتقي ساعر بنظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب ومسؤولين حكوميين كبار آخرين.

وأضاف بيان خارجية الاحتلال، أن ساعر سيؤكد على الحاجة الملحة لمحاربة "معاداة السامية" خلال اجتماعات مع المسؤولين الهولنديين، لافتًا إلى أن "معاداة السامية الجديدة تستهدف إسرائيل وحق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها"، على حد قولها.