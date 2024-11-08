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الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

26 نوفمبر.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي الاتجار بالنقد الأجنبي

ارشيفية
ارشيفية
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 تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال، محاكمة 35 متهما، وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وذلك بجلسة 26 نوفمبر.

 وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

نوفمبر الجنايات تستكمل محاكمة متهمي الاتجار بالنقد