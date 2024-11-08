كولر يسافر إلى سويسرا وراحة أسبوع للاعبي الأهلي من التدريبات

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي.

وسيكون أول ارتباط لفريق الأهلي يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة الاتحاد السكندري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومنح مارسيل كولر لاعبي الأهلي راحة لمدة أسبوع من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المنتظر أن يسافر كولر وجهازه المعاون إلى بلادهم وكذلك اللاعبين المحترفين، على أن يستمر المصابين في أداء برامجهم العلاجية.

وحقق الأهلي الفوز على مضيفه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.