نائب وزير الصحة يوجه بمجازاة مسئولة رعاية الأمومة والطفولة بإدارة بني سويف

تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، مركز طب الأسرة شرق النيل التابع لإدارة بني سويف الصحية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية، ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير تفقد خلال الزيارة عيادات (طب الأسرة والأطفال، والنساء، والأسنان) ولجنة فحص مستحقي الألبان، ومنفذ الصرف، وخدمات المبادرات الصحية، والصيدلية، ومعمل الدم والمتوطنة.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير لاحظ خلال الزيارة تزاحم الأمهات على لجنة فحص الألبان بسبب انعقاد اللجنة 3 أيام فقط أسبوعيا، حيث وجه بزيادة عدد أيام عمل اللجنة طوال أيام الأسبوع والإعلان عن ذلك لتجنب تزاحم المواطنين، وكذلك الالتزام بالتأكد من استحقاق الحالات للصرف ومناظرة المستندات الداعمة لقرار الصرف.



وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور عمرو قنديل وجه بسرعة توفير الكواشف المعملية اللازمة لتشغيل الأجهزة الموجودة بالمعمل، وسرعة تفعيل نظام الربط الإلكتروني بين خدمات الرعاية الأولية من عيادات، ومعمل، وصرف أدوية، مشيرا إلى أنه أوصى بمتابعة الأطفال المتخلفين عن التطعيم والتأكيد على صيانة أعطال كرسي الأسنان وتنشيط التردد على العيادة.



واستكمل «عبدالغفار» أن نائب الوزير راجع خلال الزيارة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع لبعض المواطنين، وأوصى بتذليل العقبات والتنبيه على متابعة الحالات المرضية المكتشفة من خلال فحوصات المبادرات الصحية، كما أوصى بصرف مكافأة لإحدى ممرضات الفريق الطبي المسؤول عن المبادرات لتميزها في أداء العمل ومتابعتها الجيدة، كما تم التوجيه بمجازاة أخرى للتقصير في أداء الواجب الوظيفي.



ونوه «عبدالغفار» إلى أن الدكتور عمرو قنديل، لاحظ التقصير في متابعة بعض الأطفال، ووجه بمجازاة مسؤولة رعاية الأمومة والطفولة بإدارة بني سويف الصحية لعدم المتابعة، مشيرا إلى أنه اختتم زيارته بتوصية مديرة مديرية الشؤون الصحية ببني سويف بسرعة تلافي السلبيات الملاحظات، ورفع كفاءة المركز ومتابعة تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل.

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