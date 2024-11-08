ارتفاع حصيلة الإصابات بين الإسرائيليين في حادثة أمستردام إلى 20 والمفقودين 7

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، بارتفاع حصيلة الإصابات بين الإسرائيليين في حادثة أمستردام إلى 20 والمفقودين إلى 7، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

كما أعلنت هيئة البث الرسمية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يتوجه اليوم إلى هولندا، على خلفية أحداث أمستردام ليلة الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض عدد من المشجعين الإسرائيليين لحوادث عنف واعتداءات في أمستردام، ليلة الجمعة، بعدما توافدوا إلى العاصمة الهولندية لحضور مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي.