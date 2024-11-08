المخرج محمد الشرقاوي: الفن والثقافة ركيزتان في تأكيد الهوية المصرية وتنمية الوعي

قال المخرج محمد الشرقاوي، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، إن الفرقة تتحمل مسئولية الجانب الثقافي والفني ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، وذلك بالتوازي مع مختلف القطاعات التابعة لوزارة الثقافة، فالجيل الحالي يؤمن بأهمية الدور الذي تقوم به القيادة السياسية في دفع عجلة التنمية بالدولة المصرية؛ حيث إن بناء الإنسان يعتمد على ثلاثة محاور أساسية: التعليم، والصحة، والثقافة، وتسهم الثقافة بشكل كبير في تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ عليه.

وأضاف الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يستعرض هذا العام عرض الأطفال «أكتوبر الذهبي» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، الذي يعد من الأعمال المسرحية المهمة التي تم تدشينها في العريش تزامنا مع احتفالات انتصارات أكتوبر العظيمة.

وتابع الشرقاوي أن العرض يهدف إلى تعريف النشء بأحداث الحرب وكيف تمكنت الدولة المصرية من تحقيق هذا النصر الكبير من خلال تكاتف الجهود، والاستفادة من العلم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دور أبناء مصر في بناء قوة عسكرية حامية للوطن، ويعكس العرض بطولات الرموز العسكرية التي سطرت تاريخا مشرفا لمصر، فإن فكرة العروسة التي تروي هذه الملحمة تظل راسخة في أذهان الأطفال، حيث تلعب الثقافة والفنون دورًا مهمًا في تعزيز هذه الرسالة، وقد لاقى العرض نجاحًا كبيرًا في كل من العريش ودمياط.