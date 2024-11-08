خبير علاقات دولية: الإدارة الأمريكية لم تنجح في وقف إطلاق النار ووفرت الدعم للاحتلال

قال أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الإدارة الأمريكية تحاول تبرير فشلها وعجزها طيلة السنة الماضية وهي لا تستطيع وقف إطلاق النار ووفرت كل الدعم للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اللوبيات الصهيونية دعمت الحزب الديمقراطي دعم كبير في الانتخابات الأمريكية حتى تنج كامالا هاريس على أمل أن يستمر الدعم من الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «شعث»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرت دعم كامل لإسرائيل على المستوى اللوجيستي والمالي والعسكري، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول تبرير فشلها في الفترة الماضية بأنها مستمرة في محاولات وقف إطلاق النار وانهاء الحروب في الشرق الأوسط حت ى تسليم السلطة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «لو كانت الإدارة الأمريكية لديها الإرادة لوقف إطلاق النار لاستطاعت أن توقفه»، الإدارة الأمريكية الديمقراطية الحالية تحررت من الضغوط بعد انتخاب ترامب المرشح الجمهوري، وبالتالي لديها فرصة كبيرة لوقف إطلاق النار بالمنطقة وإنهاء الحرب.