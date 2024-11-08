وزير الزراعة يشيد بالأداء الميداني لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر صباح اليوم الجمعة، إلى قيادات الوزارة، مشيدا بأدائهم الميداني خلال الفترة الماضية لخدمة المزارعين، وطالبهم بمزيد من الجهد لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وقال إن هناك جهودا كثيرة مبذولة للقيادات الوزارة والعاملين فيها وتحركات إيجابية على الأرض وبين الفلاحين والمزارعين.

وأشار فاروق، إلى أنه يلمس ذلك من التواصل المباشر بينه وبين المزارعين كذلك من خلال نواب البرلمان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتي تؤكد تواجد الوزارة الميداني في الحقول مع المزارعين بداية من تنقية الحيازات وكذلك مكافحة غش المبيدات وتكثيف الإرشاد الزراعي وتطهير المساقى والمراوي وتطوير الجمعيات الزراعية وأيضا ملف الصادرات وفتح الأسواق، مشيرا إلى أهمية ذلك في الفترة الحالية كذلك الانتظام في توزيع الأسمدة وأيضا زيادة دور الميكنة الزراعية لتلبية احتياجات المزارعين.

كما أشاد الوزير بجهود مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وتواجد الباحثين مع المزارعين على أرض الواقع من خلال القوافل الإرشادية كذلك جهود الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري وكذلك مديريات الزراعة بالمحافظات.

واختتم رسالته إلى قيادات الوزارة بضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع التجاوزات في مخالفات البناء للقضاء علي هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مكررا شكره إلى القيادات التى تعمل بإخلاص من أجل الوطن واصفا إياهم بأنهم من يستطيعون تحقيق النهضة الزراعية والأمن الغذائي للشعب المصري العظيم.