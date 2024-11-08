رئيس «الرقابة والاعتماد» يلتقي محافظ أسوان لمتابعة تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد

التقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الجمعة، اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، والدكتور الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وذلك خلال زيارته للمحافظة لمتابعة الجهود المبذولة لتأهيل المنشآت الصحية للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور السيد العقدة، والأستاذ الدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات أسوان الجامعية.

استهدف اللقاء استعراض جودة الخدمات الصحية المقدمة لما يقرب من 1.7 مليون مواطن بالمحافظة، إلى جانب بحث الخطط المستقبلية وآليات التنسيق بين الهيئة والمحافظة لمواصلة تحسين وتطوير هذه الخدمات.

وأكد د. أحمد طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تعمل باستمرار مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، مشيدا بدور قيادات محافظة أسوان في تذليل العقبات لدعم أنشطة الهيئة والإسراع من انضمام المنشآت الصحية للمنظومة الجديدة، إلى جانب الاستفادة من كافة الموارد، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان نجاح التطبيق الفعلي والمستدام للمنظومة الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى نجاح 69 منشأة صحية بأسوان في الحصول على اعتماد "جهار" حتى الآن، فضلاً عن تقديم الهيئة لخدمات الدعم الفني لـ 57 منشأة صحية، مشيدا بالخطوات التي تتخذها محافظة أسوان لتذليل كافة العقبات للإسراع من وتيرة انضمام المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم أنشطة الهيئة، فضلا عن المتابعة المستمرة لمحافظ أسوان لاستعداد المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد.

وأوضح د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن القطاع الجامعي يعد من الدعائم الأساسية في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، ويحظى بدعم القيادة السياسية التي تضع أهمية خاصة نحو توفير كافة سبل التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والكوادر البشرية، مشيراً إلى أهمية تسريع وتيرة انضمام المنشآت الصحية الجامعية للمنظومة الجديدة، نظًرا لانتشارها الواسع في جميع محافظات الجمهورية وامتلاكها إمكانات كبيرة وكوادر طبية مؤهلة، بالإضافة إلى دورها البارز في دعم الأبحاث الطبية، بما يسهم في تعزيز قدرات التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المتاحة، إلى جانب تحقيق تكاملاً فعالاً بين مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة، ويضمن استدامة توفير خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

وأضاف، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمستشفى الجامعي بأسوان لسرعة تأهيله للحصول على الاعتماد والانضمام للمنظومة الجديدة، بما يحقق خطوة نحو نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بأسوان ومحافظات الصعيد، ويعزز من نجاح أهداف المنظومة ويعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية لخدمة جميع المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن منظومة التأمين الصحى الشامل أحدثت تغيراً جذرياً فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق الجودة خاصة فى ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى، وهو ما لمسته على أرض الواقع أثناء الزيارات الميدانية لها، مشيراً إلى أن المنظومة تضم 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية.



فيما أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع بداية يناير المقبل 2025 م بمحافظة أسوان وذلك في ظل ما تنشده الجمهورية الجديدة للارتقاء بالمنظومة الصحية والطبية للمواطن الأسواني، وأن مستشفيات جامعة أسوان تقدم خدماتها العلاجية في مختلف التخصصات الطبية كما أن مستشفى الباطنة التخصصي الجديد يدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة مواطني ومرضي محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد .

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إن مستشفيات جامعة أسوان تشهد تطورا ملحوظا في استكمال أعمال الإنشاءات والتجهيزات علي قدم وساق في مستشفى الاستقبال والطوارئ الذي يتكون من خمسة طوابق سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية .

وفي سياق متصل، قام د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بزيارة إلى مركز الأورام بأسوان التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، والذي يقدم خدمات طبية شاملة ومتخصصة لأهالي محافظات صعيد مصر، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم كافة المنشآت الصحية لسرعة تأهيلها للحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن "جهار" لتقديم خدماتها تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى في جميع محافظات الجمهورية.

وخلال زيارته، عقد د. أحمد طه اجتماعاً مع قيادات المركز لاستعراض الجهود المبذولة لتعزيز الجودة وسلامة المرضى بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة لضرورة رفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية، مؤكدا على أهمية تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن جهار والمعتمدة دوليا من منظمة الاسكوا في تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات جميع المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد أحمد الطلي، مدير المعهد، والدكتورة سيلفانا عماد عدلي، مدير مكافحة العدوى، والدكتورة سارة حسني بركات، مديرة الجودة، والدكتور شريف فوزي، مدير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب فريق الجودة بالمعهد.

وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالطفرة النوعية التي يشهدها معهد الأورام بأسوان في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، والذي يضم فريقاً من الكوادر البشرية المؤهلة من الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، إلى جانب دوره الفعال في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تأتي زيارة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمحافظة أسوان ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى متابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير الصحية المعتمدة في جميع المنشآت الطبية، وذلك ضمن رؤية الدولة لتوفير خدمات صحية شاملة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

شارك كذلك بالزيارة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية د.سعدية موسى، مدير عام شئون الفروع بالهيئة، د. هبة سلامة، مدير عام فرع أسوان.

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