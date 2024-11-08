باحث: نتنياهو أراد إحراج الإدارة الأمريكية بإقالة جالانت

قال باسم أبو سمية، الكاتب والباحث السياسي، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يخطط منذ فترة لإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآاف جالانت لا سيما الحلف اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف «أبو سمية» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن توقيت إقالة جالانت كان بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ أن نتنياهو كان يهدف إلى إحراج الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هدف نتنياهو، إلا أن العلاقة بين الإدارة الأمريكية وبين جالانت كانت جيدة.

ولفت الباحث السياسي، إلى أن الإدارة الأمريكية لم يكن لها أي رد فعل، إذ أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أنها أمور تتعلق بالداخل الإسرائيلي ليس له التداخل بها مثل قرارات الحرب على غزة وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتابع: «ما يتعلق بشأن إقالة جالانت، ناقشه نتنياهو مع الإدارة الأمريكية عند زيارته إلى واشنطن، والإدارة الأمريكية تعترف أن هناك استقلالية للقرار في الداخل الإسرائيلي وليس لها حق التداخل في أي قرار».