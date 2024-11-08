غدا.. طرح وحدات صناعية كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرسانى بالغربية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرساني بمحافظة الغربية اعتبارًا من يوم غد السبت، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن من المقرر فتح سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات اعتبارا من 9 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر القادم ، و سيتم طرح كراسات الشروط للبيع من خلال فرع الهيئة بالمحلة الكبرى و كذلك مقر الهيئة بالتجمع الخامس.

وأشارت إلى أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل انشطة هندسية وغزل و نسيج، وتبلغ مساحة الوحدة 48 م² حيث يمتاز مجمع المحلة الكبرى بالغربية بجاهزية الخدمات و المرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء و المياه) مؤكدة أن الأولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع و التي أثبتت جديتها.

ولفتت رئيس التنمية الصناعية إلى أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة و من أهمها طرح الوحدات بنظام الإيجار، بالإضافة إلى تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، و كذا الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات و خطوط و مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن الاستفادة من مجموعة متميزة من الخدمات التسويقية.



طرح وحدات صناعية

و أكدت ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة أيضًا في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلاً عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون 300 جنيه فقط.

هذا و توفر الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني www.ida.gov.eg والذي تم تطويره مؤخرًا معلومات وبيانات كاملة عن الطرح للمستثمر وكذا معلومات تفصيلية عن مشروع المجمعات الصناعية ككل وعددها 16 مجمع صناعي بـ 15 محافظة.